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Карелия против Камчатки. Сравнение двух регионов.

В рассказе о своей поездке в Карелию я несколько раз упоминал Камчатку, я действительно постоянно невольно сравнивал эти 2 региона нашей страны, когда был на бывшей финской земле. Сегодня решил попробовать подробнее разобрать, чем же они, на мой взгляд, похожи и какие между ними различия, кто круче, а кто уступает в этом виртуальном споре.


Для начала определю несколько ключевых параметров, по которым буду оценивать эти 2 региона: природа, достопримечательности, инфраструктура, столица, провинция, цены. Многие эти параметры, конечно, перекликаются друг с другом или плавно вытекают один из другого, но это ж мой рейтинг, такие уж критерии я выбрал :)

Природа.
Начнём с главного — с природы! Она, безусловно, невероятно живописная как в Карелии, так и на Камчатке, именно ради природы большинство туристов едет в оба этих региона. Я понимаю, что дать объективную оценку по выбранному параметру невозможно, каждому нравятся разные вещи, но всё же...

Карелия.


Камчатка.

В Карелии есть леса и озёра, реки и водопады, поля и горы (пусть и небольшие), всё это есть и на Камчатке, но, вдобавок ко всему перечисленному, Камчатка может похвастаться ещё вулканами и океаном! Такие нехилые бонусы есть, мягко говоря, далеко не у всех, поэтому в плане природы Камчатка (сугубо на мой взгляд, конечно) уделывает Карелию! 1:0!

Камчатка.

Достопримечательности.
Этот показатель во многом перекликается с предыдущим, так как полностью связан с природой. На Камчатке есть то, чего не увидишь в большинстве стран мира, но многие достопримечательности при этом находятся в таком отдалении от цивилизации, что либо требуют определённых физических сил для их посещения, либо немалых денежных средств, которых у большинства туристов просто нет. В Карелии достопримечательности намного более доступны, многие из них без особых проблем могут посмотреть даже неподготовленные туристы. Короче, сделаю так: на Камчатке достопримечательности и красивые, и более необычные, плюс часть из них всё-таки можно посетить без специальной подготовки, поэтому они заслуживают 1 балл; в Карелии места тоже красивые и при этом более доступные, поэтому и их награжу баллом. В этом раунде ничья, а общий счёт пока 2:1.

Камчатка.


Камчатка.


Карелия.


Карелия.

Инфраструктура.
Тут уже Камчатку оправдать сложно. В данном регионе полная жопа с этим показателем... Дорог мало и заканчиваются они практически сразу за пределами населённых пунктов (а иногда и в них самих), развлечений для туристов практически нет, отелей и гостевых домов очень мало. Карелия тут уделывает соперника по полной программе: и дороги в регионе отличные, и туриста развлекают как могут, здесь полно мест, где можно заняться чем-то экстремальным (зиплайны, банджи-джампинги, катание на лодках и каяках и пр.), тут достаточно много вариантов, где можно поселиться (квартиры, загородные дома, коттеджи, кэмпинги). Безусловная победа Карелии. Счёт 2:2.

Камчатка.


Карелия.


Карелия.

Столица.
И здесь похвастаться Камчатке сложно. В Петропавловске-Камчатском буквально пара приличных кафешек (а заведение с местной кухней мне, например, так и не удалось найти), ужасное внешнее состояние как современных жилых домов, так и советского наследия, от видов новодела вообще хочется закрыть глаза (весь этот дешёвый сайдинг, брр), очень много каких-то заброшенных и разваливающихся построек, раздолбанные тротуары, в городе просто некомфортно гулять. Ну, и моя главная боль — набережная... Её в столице Камчатки просто нет! Народ толпами ходит на пляж, но его, судя по всему, и не планируют приводить в порядок (из земли торчит арматура, недалеко стоят какие-то непонятные контейнеры, ужас).

Камчатка.


Камчатка.


Камчатка.

В столице Карелии всё выглядит на порядок лучше: я сразу же нашёл ресторан с национальной кухней, сразу же нашёл несколько приличных кофеен, здания здесь выглядят вполне достойно, а те, у которых есть проблемы, ремонтируют. В городе неплохая новая набережная, где гуляет много людей, там действительно приятно находиться. Да, я был в Петрозаводске совсем мало времени и наверняка многого не увидел, но первое впечатление было приятным, поэтому отдаю победу этому городу! Счёт 2:3 в пользу Карелии.

Карелия.


Карелия.


Карелия.

Провинция.
На первый взгляд должно показаться, что провинция примерно одинаковая в обоих этих регионах, уверен, проблем хватает и там, и там, даже некоторые сценки выглядели практически идентично.

Карелия.


Камчатка.

Но вы знаете, может это, конечно, мои сугубо личные ощущения, но на Камчатке чувствуется какая-то полнейшая безнадёга, кажется, как будто на этот регион все положили болт, всё какое-то неухоженное, обветшалое, обшарпанное. Ощущение, что после развала Союза тут вообще ничего не делают и делать не планируют...

Камчатка.


Камчатка.

А в Карелии даже какие-то совсем мелкие посёлки, где живёт меньше 2 тысяч человек, выглядят прилично. Проезжая мимо деревень, ты видишь очень много старых деревянных домиков, но и они смотрятся естественно и приятно, видно, что за ними ухаживают и следят. Лично у меня сложилось ощущение, что жители Карелии намного больше любят свой регион, чем камчатцы свой. В Карелии вообще нет чувств безысходности и тлена, это мне здесь очень понравилось. Победа Карелии, счёт 2:4!

Карелия.


Карелия.

Цены.
Как вы понимаете, Камчатка и тут уступает. Добраться сюда можно, по сути, только на самолёте, цена одного билета из Москвы туда и обратно обойдётся минимум в 22 тысячи. В Карелию же можно и прилететь на самолёте (стоить это будет в разы дешевле, чем на Камчатку), и доехать на поезде, а можно приехать на машине, что выйдет ещё дешевле, если ехать компанией.

Посещение достопримечательностей на Камчатке — отдельная статья расходов, если хочется увидеть самые крутые места типа Долины гейзеров, то придётся раскошелиться на вертолёт (от 45 тысяч с человека), более доступные достопримечательности (поход на вулкан, например) — в среднем 7-8 тысяч, самое бюджетное (прогулки по нац.паркам или "покатушки" на катере по Авачинской бухте) — около 5 тысяч. В Карелии же мы больше всего отдали за спуск на зиплайне (1200 рублей) и за посещение горного парка Рускеала (350 рублей), смешные цены для Камчатки.

Цены на продукты питания, а, соответственно, и на ужины в ресторанах, на Камчатке совсем недемократичные, раза в 2 выше московских, если мне не изменяет память. В Карелии же всё более привычно, примерно как в Питере. Соответственно, в моём негласном конкурсе Карелия побеждает с разгромным счётом 5:2, поздравляю этот прекрасный регион!

Карелия.

А за Камчатку, конечно, ужасно обидно, ведь край невероятно крутой и интересный. Но вот вы знаете, в чём парадокс? Даже учитывая, что Карелия по многим показателям безоговорочный лидер, если меня сейчас спросить, куда бы я больше хотел вернуться, в Карелию или на Камчатку, то без раздумий выберу последнюю. Непонятно почему, просто есть что-то притягательное в этом далёком крае.


Надеюсь, никого не обидел этим своим обзором. Благодарю за внимание!
_______________________
P.S. Небольшое замечание: на Камчатке я был в 2018 году, если с того времени там что-то изменилось в лучшую сторону, о чём я не упомянул, это прекрасно, я буду только рад! Но всё-таки что-то мне подсказывает, что каких-то кардинальных изменений с того момента не произошло, и мой текущий обзор остаётся вполне актуальным.

Сравнение Тбилиси и Еревана. Красота Камчатки. Природа Карелии.
Tags: Камчатка, Карелия, Природа, Россия
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