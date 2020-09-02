Карелия против Камчатки. Сравнение двух регионов.

Северная Осетия — царство мёртвых. Одно из самых сильных впечатлений во время поездок по Северному Кавказу на меня произвела Северная Осетия, произвела она его не столько из-за…

Ингушетия. Опасная республика или прекрасная земля необычных людей? По моему ничем не подтверждённому мнению, если среди россиян провести соц.опрос на тему "Какая из российских республик является наиболее опасной", то…